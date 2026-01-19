ВАКС розглядає арешт майна Тимошенко

Українська правда

Вищий антикорупційний суд 19 січня у закритому режимі розглядає клопотання прокурора САП про накладення арешту на майно підозрюваної у пропозиції хабаря лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Як повідомляють журналісти на початку засідання центральною темою стали сумніви захисту щодо законності формування складу суду. Юлія Тимошенко заявила, що система НАБУ, САП та ВАКС діє як "єдиний механізм політичних репресій".

Головним аргументом підозрюваної стало твердження про можливе втручання в систему авторозподілу суддів. За версією Тимошенко, прокурор нібито знав прізвище головуючого судді ще до того, як система офіційно провела розподіл справи.

"Це означає, що і минулий склад суду, і цей склад суду є незаконним. І тому всі рішення, які були прийняті внаслідок цього, є незаконними. Ми не заявляємо відвід зараз, бо готуємо детальні документи для звернення до Моніторингового комітету ПАРЄ та апеляції", — зазначила Тимошенко.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про проведення засідання у закритому режимі, мотивуючи це необхідністю захисту таємниці слідства та персональних даних. Суддя підтримав це рішення. Адвокати Тимошенко Максим Сорока та Олександр Готін категорично виступали проти цього.

"Сторона захисту проти, оскільки ми хочемо, щоб уся країна бачила, що насправді відбувається у цьому процесі", — сказав Готін.

Захист аргументував свою позицію тим, що публічність є єдиним запобіжником від "судилища", а приховування процесу лише підтверджує його замовний характер.

Раніше захист наголошував на публічності процесу та заперечував обґрунтованість підозри, називаючи справу "політичним замовленням". Тимошенко під час засідань стверджувала, що вилучені під час обшуків кошти є "родинними заощадженнями", а робочі документи та телефони були вилучені без належних підстав.

Як відомо, Тимошенко та її команда послідовно критикували роботу новостворених антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП. Так, Тимошенко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ і САП та виступала з трибуни з агітацією за це рішення.