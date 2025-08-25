"Укрзалізниця" фіксує зниження попиту на перевезення

Наприкінці літнього періоду "Укрзалізниця" фіксує поступове падіння попиту найпопулярніших напрямків перевезення.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Попит потроху знижується — так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ - Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку — проти 151 000 запитів на позаминулому тижні", – йдеться у повідомленні.

При цьому там зазначили, що за минулий тиждень залізниця перевезла 639 701 пасажирів, що на 23 700 пасажирів більше, ніж у 2024 році за аналогічний період.

Окрім цього, у порівнянні з 2024 році зріс попит на перевезення військових (12 272 проти 5 141) та дітей (23 645 проти 17 664). Середня кількість пасажирів в одному вагоні зросла з 439 минулого року до 467 у 2025 році.

Найпопулярнішими напрямками для перевезення залишаються Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Перемишль та Київ-Дніпро.

