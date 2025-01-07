100-й індустріальний парк з'явиться в Україні: чим займатиметься "Миронівка"
Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк "Миронівка" на території міста Миронівка Обухівського району Київської області. Це вже сотий індустріальний парк, зареєстрований в Україні, та перший у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Площа індустріального парку — 30,4 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1,1 млрд грн.
Ініціатор парку — ТОВ "Робота: Гранола" — планує залучити близько 95 млн грн власних коштів через договір позики.
Ключові напрями діяльності індустріального парку "Миронівка":
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- Виробництво електричного устаткування;
- Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;
- Виробництво іншої продукції;
- Виробництво харчових продуктів;
- Альтернативна енергетика;
- Науково-технічна діяльність;
- Діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.
Ініціатор створення індустріального парку передбачив облаштування сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів.
Очікується, що учасники парку залучать додаткові інвестиції, що стане стимулом для розвитку місцевої економіки.
Нагадаємо:
Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. 13 з них вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.