100-й індустріальний парк з'явиться в Україні: чим займатиметься "Миронівка"

Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк "Миронівка" на території міста Миронівка Обухівського району Київської області. Це вже сотий індустріальний парк, зареєстрований в Україні, та перший у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Площа індустріального парку — 30,4 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1,1 млрд грн.

Ініціатор парку — ТОВ "Робота: Гранола" — планує залучити близько 95 млн грн власних коштів через договір позики.

Ключові напрями діяльності індустріального парку "Миронівка":

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

Виробництво електричного устаткування;

Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;

Виробництво іншої продукції;

Виробництво харчових продуктів;

Альтернативна енергетика;

Науково-технічна діяльність;

Діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Ініціатор створення індустріального парку передбачив облаштування сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів.

Очікується, що учасники парку залучать додаткові інвестиції, що стане стимулом для розвитку місцевої економіки.

Нагадаємо:

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. 13 з них вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.