15 індустріальних парків у 2024 році отримали з бюджету більше мільярда: список

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. 13 з них вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, на території цих парків працюють або скоро працюватимуть близько 25 підприємств у різних галузях (агроперероблювання, деревообробка, машинобудування тощо).

"Розрахунки показують, що кожна вкладена державою гривня залучатиме від п'яти до шести гривень приватних інвестицій", – розповіла вона.

У 2024 році було прийнято рішення про надання державної підтримки таким індустріальним паркам:

«Коростень» (Житомирська область) — будівництво під’їзної дороги до індустріального парку — 83,57 млн грн; «БФ ТЕРМІНАЛ» (Закарпатська область) — будівництво залізничної під'їзної колії, будівництво ЛЕП 110 кВ, будівництво ПС 110/10 кВ, реконструкція ВРУ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ — 137,977 млн; «Захід Ресурс» (Львівська область) — будівництво побутової каналізації — 15,09 млн грн; «Хмельницький» (Хмельницька область) — будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, будівництво зовнішніх мереж електропостачання, будівництво РП 10 кB, реконструкція під'їзної дороги — 51,43 млн грн; «Ковель Порто» (Волинська область) — примикання та реконструкція залізничної під’їзної колії — 69,822 млн грн; «Біла Церква» (Київська область) — будівництво внутрішньомайданчикових мереж водопостачання і водовідведення, будівництво електричних мереж, капітальний ремонт дорожнього покриття та інших елементів благоустрою — 77,531 млн грн; «Біла Церква 2» (Київська область) — будівництво мереж водопостачання та водовідведення, будівництво електричних мереж — 65,681 млн грн; «ВінІндастрі» (Вінницька область) — будівництво та капітальний ремонт доріг — 52,91 млн грн; «Місто Скла» (Київська область) — будівництво електричних мереж 10 кВ — 26,3 млн грн; «Сигнівка» (Львівська область) — будівництво зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, будівництво мереж електропостачання, реконструкція насосної каналізаційної станції «Холодновідка» — 114,927 млн грн; «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» (Закарпатська область) — приєднання до електричних мереж — 14,54 млн грн; «Буча Техно Гарден» (Київська область) — будівництво заїздів-виїздів з автомобільної дороги загального користування державного значення М-07, будівництво доріг на території індустріального парку, будівництво мepeж та споруд зовнішнього газопостачання та електропостачання — 150 млн грн; «КИТ» (Київська область) — приєднання до електричних мереж — 2,28 млн грн. «INNOVATION FORPOST» (Дніпропетровська область) — будівництво ПС 150/10 кВ — 150 млн грн; «Вінницький індустріальний парк» (Вінницька область) — будівництво внутрішніх проїздів — 115,897 млн грн.

Нагадаємо:

Фінансування здійснюється на умовах співфінансування. Звичайна схема – 50% держава (до 150 млн грн) і 50% власні кошти, для деокупованих територій – 80% держава і 20% власні кошти.

Наразі в Україні зареєстровано 99 індустріальних парків майже у всіх регіонах.