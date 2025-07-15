Авто та мотоцикли: в Україні спростили реєстрацію конфіскованого транспорту
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує реєстрацію транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Постановою внесено зміни до порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів – автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, самохідної техніки тощо.
"Ці зміни необхідні для забезпечення виконання рішень судів про застосування санкцій відповідно до закону "Про санкції", а також для усунення правових прогалин, які ускладнюють реєстрацію майна, що переходить у власність держави", – йдеться у повідомленні.
У МВС зазначили, що такі зміни необхідні, щоб реалізовувати рішення судів, запроваджені в рамках санкційної політики, та забезпечити ефективне управління майном, що переходить у державну власність.
Що передбачається:
- можливість реєструвати або перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі рішення суду про застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб;
- упорядкування механізму реєстраційних дій щодо таких транспортних засобів, навіть якщо в електронних реєстрах є відомості про обмеження чи заборони на користування або розпорядження цим транспортом, або ж власник транспортного засобу внесений до Єдиного реєстру боржників.