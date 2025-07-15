Авто и мотоциклы: в Украине упростили регистрацию конфискованного транспорта

Кабинет министров Украины принял постановление, которое упрощает регистрацию транспортных средств, конфискованных по решению суда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Постановлением внесены изменения в порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств - автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов, самоходной техники и тому подобное.

"Эти изменения необходимы для обеспечения выполнения решений судов о применении санкций в соответствии с законом "О санкциях", а также для устранения правовых пробелов, которые затрудняют регистрацию имущества, переходящего в собственность государства", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что такие изменения необходимы, чтобы реализовывать решения судов, введенные в рамках санкционной политики, и обеспечить эффективное управление имуществом, переходящим в государственную собственность.

Что предполагается: