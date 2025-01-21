Ужгород вперше закупив електробуси

Ужгородська міська рада 21 січня підписала контракт з львівським заводом "ЕлектронМаш" на постачання дев'яти низькопідлогових електробусів. Це буде перший громадський електричний транспорт в місті.

Про це повідомила Ужгородська міська рада.

Вартість контракту становить 3,9 млн євро. Гроші на електробуси Ужгород позичатиме в Європейського інвестиційного банку під 2,75% річних.

Через десять місяців після внесення Мінфіном авансового внеску львівський завод "ЕлектронМаш", який став переможцем міжнародного тендеру, має поставити електробуси в Ужгород.

Контракт передбачає також постачання потужної зарядної станції, необхідного обладнання та запчастин.

10-метрові електробуси, що мають 27 сидячих місць, зможуть перевозити близько 90 пасажирів. Пробіг на одному заряді – 250 кілометрів із включеними системами опалення або ж кондиціювання.

За словами директора КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталія Готри, планується, що електробуси їздитимуть у центральній частині міста.

Загалом наразі підприємство має 40 автобусів "Електрон", на маршрутах їздять 25.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 51 700 електричних автомобілів з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% перевищує показник 2023 року.