Укрзализныця устанавливает кондиционеры в старые вагоны

Укрзализныця начала устанавливать кондиционеры в вагоны, где конструктивно это не было предусмотрено.

Об этом пишет председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

По его словам компания впервые реализовала техническое решение, которое позволяет устанавливать кондиционеры в старых плацкартных вагонах без полной модернизации.

Он отметил, что ранее такой вариант не рассматривали из-за технических ограничений, однако инженеры нашли способ монтажа кондиционеров "малой кровью" во время текущих ремонтов. Первые четыре вагона с новыми системами охлаждения уже работают в тестовом режиме.

В течение лета планируется провести сертификацию и увеличить количество таких вагонов до нескольких десятков. В дальнейшем компания намерена масштабировать технологию.

Также решена проблема охлаждения во время длительных стоянок поездов. В 22 международных вагонах установили аккумуляторы увеличенной емкости, которые поддерживают температуру даже во время остановок, например, при прохождении таможенного контроля. В ближайшее время такие аккумуляторы установят еще в 23 вагонах.