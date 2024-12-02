"Укрзализныця" предупреждает об изменении движения части поездов на Буковине

"Укрзализныця" предупредила о ремонтных работах на участке Коломыя - Черновцы, которые продлятся с 17 по 20 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поэтому произойдут изменения в маршрутах некоторых пассажирских и пригородных поездов.

Так, с 16 по 19 декабря пассажирские поезда № 7/8 Киев – Черновцы, № 136/135 Одесса – Черновцы, № 145/146 Харьков – Черновцы и № 115/116 Запорожье – Черновцы будут направляться к станции Ивано-Франковск как конечной. В соответствии с 17 по 20 декабря эти поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

В то же время отменены следующие пригородные поезда:

№ 6470/6469 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;

№ 6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;

№6473/6474 Черновцы – Вадул-Сирет – Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.

"Укрзализныця" напомнила о запуске ежедневного международного маршрута № 866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Рави-Русской. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Кроме того, уже открыта продажа билетов на новый поезд № 146/145 Черновцы – Харьков, что свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной. Первый рейс из Харькова состоится 20 декабря, из Черновцов – 21 декабря.

Напомним:

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025 год, который вступит в силу с 15 декабря.