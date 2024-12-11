Україна завершила модернізацію найбільшого КПП на кордоні з Угорщиною

Агентство відновлення завершило роботи з модернізації пункту пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Роботи з модернізації, які розпочались у вересні, проходили в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка України".

Зокрема, замінили 16 модулів для митного та паспортного контролю на більш сучасні.

"Це забезпечує комфортні умови роботи для митних і прикордонних підрозділів. Також оновили ділянку для вантажного транспорту, замінили асфальтне покриття, нанесли розмітку та відремонтували пішохідні доріжки", - йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску також обладнали пристроями вимушеної зупинки, які в разі потреби обмежать можливість транспортних засобів виїхати з його території.

"Чоп" (Тиса) - найбільший пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Модернізація сприяє більш комфортному та швидкому перетину кордону. На черзі - поточний ремонт об'єктів інфраструктури пункту пропуску за сприяння Проєкту USAID, додали в Агентстві.



