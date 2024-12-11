Украина завершила модернизацию крупнейшего КПП на границе с Венгрией

Агентство восстановления завершило работы по модернизации пункта пропуска "Чоп (Тиса) - Захонь" на границе с Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Работы по модернизации, которые начались в сентябре, проходили в рамках Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины".

В частности, заменили 16 модулей для таможенного и паспортного контроля на более современные.

"Это обеспечивает комфортные условия работы для таможенных и пограничных подразделений. Также обновили участок для грузового транспорта, заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и отремонтировали пешеходные дорожки", - говорится в сообщении.

Пункт пропуска также оборудовали устройствами вынужденной остановки, которые в случае необходимости ограничат возможность транспортных средств выехать с его территории.

"Чоп" (Тиса) - крупнейший пункт пропуска на границе с Венгрией. Модернизация способствует более комфортному и быстрому пересечению границы. На очереди - текущий ремонт объектов инфраструктуры пункта пропуска при содействии Проекта USAID, добавили в Агентстве.



