Україна отримала перші $100 мільйонів бюджетної допомоги від Кореї
Україна отримала 100 млн доларів від Республіки Корея.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери", - розповів Шмигаль.
За його словами, цього року між урядами України та Кореї була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів 2 жовтня підписало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї про залучення кредиту на суму $100 млн.