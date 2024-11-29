Україна отримала перші $100 мільйонів бюджетної допомоги від Кореї

Україна отримала 100 млн доларів від Республіки Корея.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери", - розповів Шмигаль.

За його словами, цього року між урядами України та Кореї була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 2 жовтня підписало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї про залучення кредиту на суму $100 млн.