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Украина получила первые $100 миллионов бюджетной помощи от Кореи

Виктор Волокита — 29 ноября, 10:10
Украина получила первые $100 миллионов бюджетной помощи от Кореи

Украина получила 100 млн. долларов от Республики Корея.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", – рассказал Шмигаль.

По его словам, в этом году между правительствами Украины и Кореи было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд. долларов.

Напомним:

Министерство финансов 2 октября подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму $100 млн.

Южная Корея

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