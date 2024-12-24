У "Земельному банку" кажуть, що сільрада на Одещині блокує аукціони: звернулися до НАБУ

ТОВ "Державний земельний банк" зіткнувся зі спротивом з боку Петровірівської сільської ради на Одещині, яка блокує передачу в суборенду 5,4 тис. га державних сільськогосподарських земель через прозорі аукціони.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Мова йде про 81 земельну ділянку у Березівському районі Одеської області, що перебували у постійному користуванні державного підприємства під управлінням Міністерства юстиції.

На початку реалізації проєкту "Земельний банк", а саме на етапі погодження проєкту розпорядження про вилучення й передачу земельних ділянок у постійне користування, Петровірівська сільська рада подала позов до суду з вимогою визнати ці землі комунальними.

"Місцева влада посилається на Земельний кодекс, згідно з яким землі за межами населених пунктів мають належати територіальним громадам. Проте в кодексі є важливе виключення: землі, що перебувають у постійному користуванні, не підпадають під цю норму", - зазначено в повідомленні.

Там також повідомили, що у липні, після ухвалення розпорядження Кабміну, за яким ці землі були вилучені у державного підприємства та передані у постійне користування державного оператора "Земельного банку", сільська рада подала до суду заяву про забезпечення позову. У результаті суд наклав арешт та заборонив проводити будь-які дії з земельними ділянками, зокрема передачу їх в оренду та суборенду. Наразі розпорядник земель навіть не передає їх "Державному земельному банку" в оренду.

"Здавалося б, місцева влада повинна бути зацікавлена у збільшенні доходів громади. Натомість ми стикаємося зі спротивом і блокуванням прозорих процедур, які можуть принести користь як державі, так і громаді та місцевим аграріям. На сьогодні, середня вартість гектара державних земель в результаті аукціонів складає близько 28 тисяч гривень, а зростання вартості фіксується у 8 разів.

З урахуванням цього, потенційні доходи від суборенди 5,4 тисяч гектарів земель на Одещині, можуть складати понад 100 мільйонів гривень щорічно, 16 мільйонів (12% від НГО) з яких вже були б гарантовано сплачені", — зазначив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк", Ярослав Ярославський.

В "Державному земельному банку" наполягають на необхідності законного та прозорого процесу передачі землі в користування, ефективного управління та обробітку цих земель. Тому докладатимуть зусиль, аби розблокувати ці землі й відкрити до них доступ для аграріїв.

З жовтня державний оператор домагається залучення його як третьої особи у справі щодо передачі земель в Одеській області. Однак рішення з цього питання не було прийнято. Оскільки такі дії місцевої влади затягують процес передачі земель в суборенду та забезпечення надходжень до державного й місцевого бюджетів, ТОВ "Державний земельний банк" звернулося до НАБУ.

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Нагадаємо:

На онлайн-аукціонах із суборенди сільськогосподарських земель 68% переможців - це невеликі фермерські господарства та підприємства.