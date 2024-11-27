У Тернополі та області в середу світло буде 5-6 годин на добу

Графік погодинних відключень у Тернополі та області передбачає наявність електроенергії протягом середи по 6 годин для кожної з п'яти черг і 5 годин для однієї з них.

Про це повідомили в АТ "Тернопільобленерго".

Згідно з прикріпленою до допису таблицею, світло у кожної з черг буде тричі по 2 години, за винятком 1-ї черги, яка буде підключена загалом 5 годин на добу (вчора вона отримувала світло на 1 годину більше за інші черги).

Таким чином, кількість годин зі світлом збільшилася втричі порівняно з вівторком.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої дронової атаки цієї ночі у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють. Енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергоживлення у регіоні.

У Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, водночас гасіння триває, а роботи триватимуть кілька днів.

У середу у Тернополі та області світло було 2 години на добу.