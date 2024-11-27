В Тернополе и области в среду свет будет 5-6 часов в сутки.

График почасовых отключений в Тернополе и области предусматривает наличие электроэнергии в среду по 6 часов для каждой из пяти очередей и 5 часов для одной из них.

Об этом сообщили в АО "Тернопольоблэнерго".

Согласно прикрепленной к сообщению таблице, свет у каждой из очередей будет трижды по 2 часа, за исключением 1-й очереди, которая будет подключена в общей сложности 5 часов в сутки (вчера она получала свет на 1 час больше других очередей).

Таким образом, количество часов со светом увеличилось втрое по сравнению со вторником.

Напомним:

В результате массированной дроновой атаки этой ночью в Тернопольской области быливведены аварийные отключения, предварительные графики применения мер ограничения там пока не действуют. Энергетики уже начали восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергопитание в регионе.

В Тернопольской области локализовали пожар на энергообъекте, который был поврежден вследствие атаки дронов, одновременно тушение продолжается, а работы будут продолжаться несколько дней.

В среду в Тернополе и области светло было 2 часа в сутки.