У КМДА не змогли відповісти, скільки укриттів обладнані автовідкриттям

У Київській міській державній адміністрації не відповіли скільки укриттів обладнані автовідкриттям дверей, яке обіцяли встановити для трьох тисяч укриттів у 2023 році.

Про це йдеться у відповіді Департаменту муніципальної безпеки КМДА на запит УП.

У відповіді КМДА йдеться, що відповідальність за доступ до укриттів несе балансоутримувач.

"Департамент підтримує позицію щодо забезпечення постійного доступу до об'єктів фонду ЗСЦЗ м. Києва з можливістю встановлення на вхідних дверях автоматичної системи відмикання та під'єднання її до системи оповіщення міста.

Водночас повідомляємо, що на цей час чинне законодавство України не містить норм, які передбачають обов'язкове встановлення автоматичної системи відмикання дверей", – зазначили у КМДА.

Водночас у відомстві не відповіли на запитання про кількість укриттів, які були обладнання автовідкриттям дверей під час тривог.

Нагадаємо:

У червні 2023 року у КМДА обіцяли, що близько 3 тисяч укриттів та сховищ у Києві оснастять автоматизованою системою відкриття, щоб під час повітряної тривоги люди могли гарантовано потрапити в укриття.