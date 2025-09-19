У Києві попередили про проблеми з оплатою проїзду швидкісним трамваєм та фунікулером

У Києві можливі перебої з оплатою карткою та валідацією (підтвердження) квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера через нічний обстріл росіянами.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Так, у зв'язку з нічною ворожою атакою у ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс".

Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - йдеться в повідомленні.

У "Київпастранс" додали, що працівники підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

Нагадаємо:

В Соломʼянському районі Києва 19 вересня зафіксували вибух та падіння російського безпілотника, а в Шевченківському районі уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу.