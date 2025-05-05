У Бюро економічної безпеки України – новий виконувач обов'язків директора

Обов'язки директора Бюро економічної безпеки України виконуватиме перший заступник директора Сергій Перхун.

Про це стало відомо з розпорядження Кабінету міністрів №422 від 2 травня.

Цим розпорядженням уряд скасував своє рішення про призначення в. о. директора БЕБ Максима Кутерги. Таким чином, Кутерга виконував ці обов'язки менше ніж місяць.

Сергій Перхун народився 10 квітня 1977 року в місті Харків. Закінчив Національну юридичну академію за спеціальністю "правознавство" з кваліфікацією юриста.

На посаді заступника директора БЕБ він був з 2023 року.

До цього з 1999 по 2007 роки працював в органах прокуратури. З 2009 по 2023 роки, повернувшись після перерви до прокуратури, обіймав керівні посади.

У 2023 році став заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області, а згодом – заступником директора Бюро.

9 квітня 2024 року уряд призначив Перхуна виконуючим обов'язки директора БЕБ, у цьому статусі він був до 8 квітня 2025 року.

Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.

Нагадаємо:

Раніше Максим Кутерга став тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки.

До призначення він обіймав посаду заступника директора БЕБ з питань цифрового розвитку, має досвід роботи у прокуратурі та правоохоронних органах.