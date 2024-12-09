Торговець нелегальними електронними сигарети отримав вирок: штраф та знищення товару

Суд призначив 85 тис грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених електронних сигарет одеситу, який нелегально їх продавав в Інтернеті.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

БЕБ встановило, що 22–річний одесит організував незаконний продаж електронних пристроїв для куріння та аксесуарів до них у мережі Інтернет через спеціально створений вебсайт та сторінку в Instagram.

Замовлення він відправляв по всій Україні поштою. Оплату приймав на банківську картку або за допомогою електронного гаманця.

Чоловік не був зареєстрований як фізична особа підприємець, не мав відповідних ліцензій на виготовлення та здійснення оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Під час обшуків детективи вилучили понад 600 електронних сигарет, пристроїв для куріння, майже 250 банок з рідиною, вартістю майже 1,3 млн грн. Всі товари були без марок акцизного податку та без будь-яких сертифікатів відповідності.

Суд призначив одеситу покарання у вигляді штрафу у розмірі 85 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також позбавлення волі на 3 роки, з позбавленням права обіймати впродовж року певні посади з випробувальним терміном 1 рік.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили в трьох 40-футових морських контейнерах понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.