"Тисяча Зеленського" надійшла на рахунки ще 2 мільйонам українців

Українці, які оформили заявки 2 і 3 грудня, отримали виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка", їх кількість становить 2 млн осіб, із яких 444 тис. заявок оформлено на дітей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що вже 4,4 млн громадян отримали фінансову допомогу від держави, зокрема 964 тис. виплат на дітей.

"Ми бачимо, що отримані кошти люди спрямовують переважно на оплату комунальних послуг. Сплачуючи за світло, опалення чи газ, ми підтримуємо нашу енергетику, яку ворог намагається знищити", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що також важливо купувати українські ліки та книжки або оплачувати інші локальні послуги, оскільки це є підтримкою бізнесу, який створює робочі місця в Україні та податки якого йдуть на фінансування Сил оборони.

"Можна самостійно спрямувати отриману 1000 грн на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів", - наголосила Свириденко.

Станом на 16 грудня загальна кількість заявок для участі в програмі в "Дії" сягнула 7,5 млн, із них 2 млн - на виплати для дітей. У процесі перевірки близько 130 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

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Нагадаємо:

10 грудня українці почали отримувати 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого, а витратити кошти - до завершення 2025 року. Програма доступна всім громадянам на підконтрольній Україні території.

Виплати за програмою здійснюються приблизно протягом 10 днів від дати подання заявки.