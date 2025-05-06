Суд закрив справу проти ексголови Рахункової палати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду звільнила від кримінальної відповідальності за незаконне отримання компенсації за житло колишнього народного депутата України у зв’язку із закінченням строків давності.

Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС.

У Центрі протидії корупції уточнили, що мова йде про колишнього народного депутата і голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

У жовтні 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло (127,4 тис грн) та засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду і та закрила кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Пацкана складу злочину.

Не погоджуючись із зазначеними рішеннями суду, прокурор САП подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП та скерував на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо:

Верховний Суд України прийняв рішення про скасування постанови Верховної Ради про недовіру Валерію Пацкану і звільнення його з посади голови Рахункової палати.

На початку 2024 року Верховна Рада призначила головою Рахункової палати подругу дитинства президента Володимира Зеленського та сестру спонсорки "Слуги народу" Ольгу Піщанську.