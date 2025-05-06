Суд закрыл дело против экс-главы Счетной палаты

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда освободила от уголовной ответственности за незаконное получение компенсации за жилье бывшего народного депутата Украины в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что речь идет о бывшем народном депутате и председателе Счетной палаты Валерии Пацкане.

В октябре 2023 года ВАКС признал бывшего народного депутата Валерия Пацкана виновным в злоупотреблении служебным положением при получении незаконной компенсации за жилье (127,4 тыс грн) и приговорил к двум годам ограничения свободы, освободив при этом от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Приговор ВАКС был обжалован в Апелляционной палате суда и та закрыла уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Пацкана состава преступления.

Не соглашаясь с указанными решениями суда, прокурор САП подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора САП и направил на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним:

Верховный Суд Украины принял решение об отмене постановления Верховной Рады о недоверии Валерию Пацкану и увольнении его с должности председателя Счетной палаты.

В начале 2024 года Верховная Рада назначила председателем Счетной палаты подругу детства президента Владимира Зеленского и сестру спонсора "Слуги народа" Ольгу Пищанскую.