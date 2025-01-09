Суд заарештував землю, куплену під нове київське кладовище

Святошинський районний суд Києва наклав арешт на земельну ділянку на території Бабинецького старостинського округу, яку місто придбало для будівництва кладовища.

Про це повідомляється в судовому реєстрі, пише LIGA.net.

Згідно з ухвалою, земельну ділянку площею 20 га продали місту Києву через аукціон, який провела фірма "СОМГІЗ" 27 листопада 2023 року. Компанія "Західземлепроект" оцінила цю землю як сільськогосподарську у 54,5 млн грн.

Але виявилося, що насправді ця земля призначена не для сільського господарства, а для будівництва комунальних закладів (тобто під забудову). За даними Фонду державного майна України, така земля під забудову коштує набагато більше – близько 747,3 млн грн. Це в 15 разів більше, ніж ціна, за яку її продали.

Оскільки є підозра, що землю Бучанської громади продали незаконно і за заниженою ціною, суд вирішив накласти на неї арешт.

Київська міська державна адміністрація вважає, що суд та правоохоронці, "свідомо та безпідставно заблокували реалізацію надзвичайно важливого проєкту для громади" – створення кладовища, зокрема для військових поховань.

Влада Києва стверджує, що експертна оцінка вартості землі, аукціон та придбання земельної ділянки були здійснені відповідно до чинного законодавства.

"Зазначене судове рішення вкотре демонструє упереджений підхід судових і правоохоронних органів, коли справа стосується Києва та Київської міської державної адміністрації. Продовжується практика політичних замовлень, що йдуть у розріз суспільним потребам та інтересам, адже питання створення цивілізованого місця для поховань є надзвичайно важливим", – заявили у КМДА.

Київська міська державна адміністрація закликала правоохоронців до конструктиву та "дій в інтересах громадян, а не до політичного тиску й маніпуляцій".

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