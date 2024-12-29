Суд наказав фірмі, пов'язаній з Кріппою, сплатити 10 мільйонів боргу за гральні ліцензії

Господарський суд міста Києва стягнув на користь держбюджету більше 9,5 млн грн з ТОВ "Айфар Груп", яке не сплатило за ліцензії на проведення азартних ігор.

Про це свідчить рішення суду від 21 грудня.

У 2021 та на початку 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видало організатору азартних ігор ТОВ "Айфар Груп" ліцензії на гральні автомати, ліцензії на гральні столи, а також ліцензії на гральні столи з кільцем рулетки. За них компанія повинна своєчасно вносити плату.

Після початку повномасштабної війни, Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою несплачені до дня набрання чинності цією постановою щорічні платежі за ліцензії за кожен рік її дії сплачуються у тридцятиденний строк.

Водночас, "Айфар Груп" щорічну плату за видані ліцензії не сплатив. Тому КРАІЛ у серпні 2023 року анулював ліцензії.

В результаті суд стягнути на користь держбюджету 9,05 млн грн заборгованості, інфляційні втрати у розмірі 292 тис грн та 293 тис грн 3% річних.

Згідно з даними youcontrol, засновниками "Айфар Груп" вказані КОЛЛАКС БІ.ВІ. (Нідерланди, країна реєстрації: Кюрасао) з основною часткою та керівник Дмитро Лізенко.

Як повідомляло "Слідство.Інфо", ТОВ «Айфар Груп» (власник казино в готелі «Дніпро», покупців якого повʼязували з бізнесменом Максимом Кріппою), продемонструвало за 2023 рік 28 млн грн виторгу і 221 млн грн збитків.

Компанія володіє ТМ Golden Gate Casino та GG. У майже ідентичному графічному виконанні іншими ТМ Golden Gate Casino та GG володіє кіпрська компанія Brivio Limited. Вона ж має права на ТМ GGSlots, GGLoto, GGBet.

Ліцензію на ведення бетінгового бізнесу (ставки — ред) під ТМ GGBet має ТОВ «ГГБет». Разом з ТОВ «ГГБет Холдинг» компанією формально володіє Петро Вікторович Козирєв. Він же є номінальним бенефіціаром кіпрської компанії Terasida LTD, яка вказана в українському реєстрі серед засновників «ГГБет».

Про те, що GGBet належить напряму Максиму Кріппі, український Forbes писав із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Однак у пресслужбі Кріппи тоді спростували ці заяви.

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Нагадаємо:

Цього року Максим Кріппа купив готель "Україна" в центрі Києва.

Кріппа у 2023 році купив столичний бізнес-центр "Парус" у Вадима Столара, у 2020 році - готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.

У 2023 році в Україні утворилась нова медіагрупа – інтернет-видання "Главком" перейшло у власність Тетяни Снопко. За пів року до цього Снопко придбала медіахолдинг "Економіка+", до складу якого входять видання Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo і Marketing Media Review.

Джерела на медіаринку розповіли ЕП, що за угодами з придбання новинних сайтів стоїть підприємець Максим Кріппа, а Снопко виступає номінальною власницею активів.

Крім цього, Кріппа тричі був помічником народних депутатів на громадських засадах – Івана Бокого від Соціалістичної партії у 2006-2007 роках, Валерія Бабенка від БЮТ у 2007-2012 роках та Руслана Лук'янчука від БЮТ у 2007-2012 роках. Двоє останніх, за даними УП, входили до групи впливу Олександра Турчинова. Лук’янчука характеризували як "казначея каси блоку Тимошенко".