Мінрозвитку пояснило, чому закрили "Шлях" для перевізників гуманітарки: буде новий механізм

Міністерство розвитку громад розтлумачило, що не реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги, тож надалі механізм виїзду за гумвантажами військовозобов’язаними чоловіками має напрацювати та запровадити Мінсоцполітики.

Про це повідомили пресслужба Мінрозвитку, УП.

Згідно з повідомленням, відповідно до змін до постанови №57, затверджених на засіданні уряду в четвер, водії, які прямують за гуманітарними та медичними вантажами, можуть перетинати кордон на загальних підставах, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Мінрозвитку та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами. Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги.