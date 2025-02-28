Минразвития объяснило, почему закрыли "Шлях" для перевозчиков гуманитарки: будет новый механизм

Министерство развития общин растолковало, что не реализует политику в сфере гуманитарной помощи, поэтому в дальнейшем механизм выезда за гумгрузами военнообязанными мужчинами должен наработать и ввести Минсоцполитики.

Об этом сообщили пресс-служба Минразвития, УП.

Согласно сообщению, в соответствии с изменениями в постановление №57, утвержденных на заседании правительства в четверг, водители, которые следуют за гуманитарными и медицинскими грузами, могут пересекать границу на общих основаниях, а не по регистрации в системе "Шлях".

Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Минразвития и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях",.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения система "Шлях" функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами. Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.