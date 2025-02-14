Реформа лесоводства не решила все коррупционные риски – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что реформа корпоративного управления в лесном секторе, в частности создание в 2023 году ГП "Леса Украины", не устранила коррупционные риски.

Об этом сообщает агентство в своем анализе коррупционных рисков в лесном хозяйстве.

Несмотря на разделение регуляторных и хозяйственных функций, существует проблема конфликта интересов между ГП "Леса Украины" и Государственным агентством лесных ресурсов Украины.

"Существующие механизмы и нормы до сих пор способствуют появлению коррупционных рисков из-за имеющегося конфликта интересов между этими двумя институтами", - говорится в исследовании.

Из-за административных ограничений и конфликта интересов есть риск злоупотреблений в санитарных рубках, которые могут использоваться как прикрытие для вырубки здоровых деревьев.

"Отсутствие четко определенных процедур и требований к определению больных лесов позволяет манипулировать имеющейся информацией, способствуя тому, что санитарные рубки часто проводятся без надлежащего обоснования", - пояснили в агентстве.

Чтобы уменьшить коррупционные риски, НАПК рекомендует Минприроды и Гослесагентству:

Внести изменения в постановление Кабмина №555 от 27.07.1995 для уточнения правил проведения санитарных рубок.

Разработать и утвердить единые требования к таксации (оценке) леса и отвода участков для заготовки древесины.

Определить единый порядок формирования цен на древесину.

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Напомним:

За последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили почти 10% всего лесного покрова.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что введенный во время военного положения мораторий на проверки в лесном секторе способствовал росту незаконной вырубки лесов.