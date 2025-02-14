Мораторій на перевірки зробив привабливою незаконну вирубку лісів – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що введений під час воєнного стану мораторій на перевірки у лісовому секторі сприяв зростанню незаконної вирубки лісів.

Про це повідомляє агентство у своєму аналізі корупційних ризиків в лісовому господарстві.

Через обмеження контролю як з боку державних органів, так і з боку громадськості, незаконні рубки та маніпуляції із земельними ділянками стали менш ризикованими та більш привабливими для зловмисників.

У НАЗК наголошують, що воєнний стан створив унікальні можливості для зловживань, особливо з боку тих, хто прагне отримати вигоду в умовах війни. Водночас механізми боротьби з корупцією, запроваджені в межах реформи управління лісовим сектором, поки що не дають очікуваного ефекту.

Відтак, НАЗК рекомендує Міндовкіллю та Держекоінспекції запропонувати уряду відновити планові заходи державного екологічного контролю та відновити позапланові перевірки у сфері захисту та відтворення лісів.

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Нагадаємо:

За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали майже 10% усього лісового покрову.