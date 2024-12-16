ЄС не фінансуватиме добудову Хмельницької АЕС і нагадує про наглядову раду "Енергоатому"

Законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів, який парламент планує розглянути вранці у вівторок, 17 грудня, розроблявся без консультацій із ЄС, хоча влада України має суверенне право на втілення проєкту.

Про це заявила в коментарі "Європейській правді" посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Йдеться про урядовий законопроєкт №11146 "про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції", зареєстрований ще у квітні 2024 року.

Раніше цей проєкт викликав суперечки у суспільстві та депутатського корпусу. Але, як стверджують народні депутати, у вівторок 17 грудня він поставлений першим номером у порядку денному засідання Верховної ради.

Очільниця дипмісії ЄС в Україні у коментарі "ЄвроПравді" в понеділок наголосила, що структури Євросоюзу не були залучені до підготовки цієї законодавчої ініціативи.

"Ми не брали участі в підготовці цього законопроєкту. Але це рішення повністю в компетенції української влади – чи буде Україна будувати АЕС, чи ні", – заявила вона.

Варто зауважити, що уряд розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС. Катаріна Матернова наголосила, що ЄС не братиме в цьому участі. "Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики", – пояснила вона.

Дипломатка водночас підкреслила, що натомість у ЄС є інші очікування від влади України в контексті діяльності "Енергоатому". Вона звернула увагу на те, що Україна добровільно взяла на себе зобов’язання привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до стандартів ОЕСР, що потребує наявності у цієї державної компанії незалежної наглядової ради.

"Я хочу наголосити, що ми дуже зацікавлені у формуванні наглядової ради "Енергоатому". І ми в G7 минулого тижня надіслали лист про це прем’єр-міністру", – сказала посол ЄС.

"Склад наглядової ради був сформований у червні, і час завершити процес, підписати контракти і запустити наглядову раду. Її думка буде важливим фактором у рішеннях щодо фінансування тих чи інших проєктів", – додала вона

Нагадаємо, законопроєкт про добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС кілька разів намагались поставити на голосування, але згодом знімали з порядку денного.

У липні антикорупційне управління Верховної ради виявило корупційні ризики в законопроєкті.

Європейська правда