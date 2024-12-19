Рада спростила отримання компенсацій за знищене майно на окупованих територіях

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ, зокрема, пропонує прирівняти пошкоджене майно на тимчасово окупованих територіях до зруйнованого. Адже зафіксувати обсяги пошкоджень для відповідної компенсацій неможливо. Також це стосується територій, де тривають бойові дії.

Власник такого майна зможе подати заяву про компенсацію за спецпроцедурою та з визначеним переліком документів.

При цьому надавати фото- чи відеодокази не потрібно. Фізичний огляд обʼєктів також не проводитимуть.

Як вважають ініціатори законопроєкту, відповідні зміни сприятимуть інтеграції переселенців у громадах, спонукатимуть їх залишатися в Україні та продовжувати тут своє життя.

Нагадаємо:

Верховна Рада 4 грудня підтримала в цілому законопроєкт №11028 про компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.