Рада підтримала законопроєкт про компенсації для переселенців за знищене житло

Верховна Рада 4 грудня підтримала в цілому законопроєкт №11028 про компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.

Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Законопроєкт передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО.

Пріоритетне право на компенсації матимуть:

особи, які досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

мають на утриманні дитину віком до 6 років;

мають на утриманні двох і більше неповнолітніх дітей;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.

"Це важливий крок до забезпечення соціальної справедливості для наших громадян які були вимушені покинути свої домівки", - зазначила Шуляк.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла в цілому закон №11281 про проведення всеукраїнської інвентаризації усієї нерухомості, щоб в подальшому її передавати в пільгову оренду для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).