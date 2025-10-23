Українська правда
Скасування актів виконаних робіт: Рада підтримала законопроєкт

Віктор Волокіта — 23 жовтня, 13:14
Верховна Рада підтримала законопроєкт №14023 про скасування актів виконаних робіт у першому читанні.

Про це повідомили голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

Мета ініціативи – надати підприємствам право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Зокрема, законопроєктом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

  • це передбачено договором;
  • послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;
  • водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів – для них залишаються чинні вимоги.

За словами Гетманцева, законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу.

Нагадаємо:

У кінці вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу.

