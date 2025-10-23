Скасування актів виконаних робіт: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт №14023 про скасування актів виконаних робіт у першому читанні.

Про це повідомили голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

Мета ініціативи – надати підприємствам право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Зокрема, законопроєктом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

це передбачено договором;

послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;

водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів – для них залишаються чинні вимоги.

За словами Гетманцева, законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу.

Нагадаємо:

У кінці вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу.