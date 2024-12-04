Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Рада поддержала законопроект о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье

Виктор Волокита — 4 декабря, 13:45
Рада поддержала законопроект о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье

Верховная Рада 4 декабря поддержала в целом законопроект №11028 о компенсациях для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Законопроект предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "еВідновлення" для определенных категорий ВПЛ.

Приоритетное право на компенсации будут иметь:

  • лица, достигшие пенсионного возраста;

  • имеют на содержании ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

  • имеют на содержании ребенка в возрасте до 6 лет;

  • имеют на иждивении двух и более несовершеннолетних детей;

  • имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

  • воспитают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

  • ВПЛ, которые являются лицами с инвалидностью III группы.

"Это важный шаг к обеспечению социальной справедливости для наших граждан которые были вынуждены покинуть свои дома", - отметила Шуляк..

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом закон №11281 о проведении всеукраинской инвентаризации всей недвижимости, чтобы в дальнейшем ее передавать в льготную аренду для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)..

Верховная рада

Последние новости