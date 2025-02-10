Про що свідчать обшуки в моделей OnlyFans

Чи слід боятися кримінальної відповідальності за заробіток на платформі.

Наприкінці 2024 року голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу та сплатили 59 млн грн у держбюджет. При цьому він наголосив, що за несвоєчасну сплату податків не буде кримінальної відповідальності.

Водночас БЕБ почало обшуки в тих, хто заробляє на платформі. Їх проводять навіть у моделей, які оформили ФОП і сплатили податки. Які юридичні наслідки можуть спіткати тих, хто отримує доходи з OnlyFans?

Податкові ризики

Іноземний дохід податкового резидента України включно з авторською винагородою від OnlyFans у будь-якій формі (зокрема в криптовалюті), оподатковується в Україні за ставкою 18% ПДФО. З грудня 2024 року додатково стягується військовий збір 5% для фізосіб, які не є ФОПами.

Деякі експерти вважають, що на етапі отримання криптовалюта не оподатковуватиметься – оподаткуванню підлягатиме лише при обміні на фіат або інші активи реального світу. Я вважаю таку позицію хибною, адже в наведених обставинах "крипта" є негрошовою формою отримання оподатковуваного доходу.

Таким чином, дохід автора, сплачений у "крипті", підлягає декларуванню та оподаткуванню ПДФО за ставкою 18%.

Особливо обережними слід бути ФОПам другої і третьої груп: їм заборонено використовувати криптовалюти в розрахунках. Наслідок – примусове переведення на загальну систему оподаткування та сплата єдиного податку за штрафною ставкою 15% (статті 291.6 і 298.2.3 ПКУ).

Тож якщо ви отримуєте дохід з іноземних джерел, ви зобов'язані подати річну податкову декларацію і сплатити податок. За несвоєчасну сплату передбачений штраф – 10% від суми, а за умисне ухилення – 25%. Проте на період воєнного стану діє пільга: якщо сплатити податки протягом 30 днів після отримання повідомлення-рішення, штрафи скасовуються, а пеня не нараховується.

Кримінальні ризики

Чи є в заробітку на OnlyFans аспекти кримінальних правопорушень? В Україні кримінальна відповідальність передбачена за виготовлення та розповсюдження порнографії (до трьох років ув'язнення). Проте не весь контент на OnlyFans є порнографією: існує чітке розмежування з еротичною продукцією, за яку покарання немає. Це визначили ще у 2010 році рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Тож за статтею 301 ККУ, для притягнення до відповідальності правоохоронці повинні виявити ознаки злочину, відкрити кримінальне провадження, провести експертизу контенту і довести факт виготовлення чи розповсюдження.

Щодо ухилення від сплати податків (стаття 212 ККУ): особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення сплатить усі податки та відшкодує шкоду. Стосовно звинувачень у відмиванні коштів (стаття 209 ККУ): виведення грошей через платіжні системи чи криптогаманці не може бути підставою для переслідування. Для застосування цієї статті потрібно спочатку довести в суді, що кошти отримані злочинним шляхом.

Чи слід боятися обшуків

Одразу ж спростую побоювання, що моделей OnlyFans каратимуть кримінальною відповідальністю за несплату податків (стаття 212 ККУ). Аби це зробити, потрібно довести в суді, що особа навмисно ухилялася від сплати податків і що держава через це недоотримала велику суму коштів. Навіть якщо це доведуть, покарання можна уникнути, сплативши борг до винесення обвинувального вироку.

Також іноді колеги-юристи кажуть про кримінальну відповідальність за відмивання коштів (стаття 209 ККУ) через те, що моделі отримують гроші не на банківський рахунок, а через платіжні системи чи криптовалюту. Тут теж є нюанс, адже притягнути за відмивання коштів можна лише у випадку, якщо суд доведе, що гроші отримані злочинним шляхом (наприклад, за поширення порнографії).

А от рішення суду про надання БЕБ доступу до даних користувачів OnlyFans стосується конкретної кримінальної справи. У ній розслідують діяльність групи осіб, які ухилилися від сплати податків та військового збору на суму понад 14 млн грн та розпорядилися незаконними коштами на суму понад 70 млн грн.

Отже, за умови належного декларування доходів та поповнення бюджету єдиним суттєвим ризиком залишається кримінальне переслідування за статтею 301 ККУ (порнографія). Проте є ймовірність, що її декриміналізують уже на початку 2025 року. Тож уважно вивчаймо закони і не вірмо на слово всьому, що пишуть.