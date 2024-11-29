Правоохоронці викрили ексінженера, який два роки підробляв бронювання

Працівники Державного бюро викрили колишнього провідного інженера однієї з філій державного підприємства, що належить до критичної інфраструктури в енергетичній сфері, на оформлені липового бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, користуючись доступом до внутрішньої документації, у 2022-2024 роках підробляв накази Міністерства економіки про включення підприємств до переліку стратегічно важливих.

Він додавав до тексту наказів певні приватні підприємства, працівники яких хотіли отримати бронювання. Насправді ці підприємства не належали до стратегічно важливих, а відтак їхні працівники не мали підстав для бронювання.

Згодом, на підставі підроблених наказів та витягів із них, підприємства звертались до ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову на військову службу для своїх працівників.

Слідство встановило, що підозрюваний підробив документи стосовно працівників 12 підприємств, загалом щодо 454 громадян. Залежно від складності «послуга» коштувала від 200 до 2 тис. доларів США.

Виготовлені зловмисником документи використовувались при перевірці військово-облікових документів у громадян, вносились до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також використовувались при перетині державного кордону України.

"Такі махінації завдали шкоди законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час дії воєнного стану", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо:

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через "Дію".