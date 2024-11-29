Правоохранители разоблачили эксинженера, который два года подделывал бронирование для военнообязанных

Сотрудники Государственного бюро разоблачили бывшего ведущего инженера одного из филиалов государственного предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере, на оформлении липового бронирования военнообязанных мужчин. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщают прессслужбы ДБР и Киевской городской прокуратуры .

По данным следствия, подозреваемый, пользуясь доступом к внутренней документации, в 2022-2024 годах подрабатывал приказы Министерства экономики о включении предприятий в перечень стратегически важных.

Он прилагал к тексту приказов определенные частные предприятия, работники которых хотели получить бронирование. На самом деле эти предприятия не принадлежали к стратегически важным, поэтому их работники не имели оснований для бронирования.

Впоследствии на основании поддельных приказов и выписок из них предприятия обращались в ТЦК и СП для получения отсрочки от призыва на военную службу для своих работников.

Следствие установило, что подозреваемый подделал документы в отношении работников 12 предприятий, в целом в отношении 454 граждан. В зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 до 2 тыс. долларов США.

Изготовленные злоумышленником документы использовались при проверке военно-учетных документов у граждан, вносились в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также использовались при пересечении государственной границы Украины.

"Такие махинации нанесли ущерб законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям во время действия военного положения", - отметили в прокуратуре.

Напомним:

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, а также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через "Действие".