Порно-петиция дошла до Зеленского: президент дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой граждане призвали декриминализировать производство контента для взрослых. Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев.

Об этом говорится на сайте электронных петиций.

В ответе президент поблагодарил авторов и подписантов петиции и напомнил, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает исключительно Верховная Рада.

Зеленский отметил, что в парламенте уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект №12191, который предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса. Согласно ему, уголовная ответственность сохраняется только за распространение порнографии среди несовершеннолетних или с целью сбыта.

Президент также сообщил, что предложения, изложенные в петиции, направлены в Верховную Раду для учета при рассмотрении этого законопроекта.

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Напомним:

Петиция о декриминализации изготовления порнографии, которую на сайте президента разместила OnlyFans-модель Светлана Дворникова, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.