Підприємство МОЗ замовило авто Skoda Superb у топовій комплектації за 2,2 мільйони

ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" 16 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Прага Авто на Кільцевій" легковий автомобіль за 2,16 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на «Прозорро».

До кінця січня мають поставити чорний повнопривідний автомобіль Skoda Superb L&K 2,0 TSI/195 kW 7DSG 4×4, випущений у 2024 році. Він має бензиновий двигун класу Євро 6 об’ємом 2 л і потужністю 265 к. с. та семи-ступеневу роботизовану коробку передач.

Серед опцій автомобіль має мультифункціональну камеру для допомоги під час виїзду на перехрестя і розпізнання пішоходів та велосипедистів, систему моніторингу уваги та втоми водія.

Крім того, там буде оздоблене шкірою кермо з підігрівом і пелюстками перемикання передач, звукова система з 14 динаміками, тризонний клімат-контроль, електрорегульовані передні сидіння з масажем і підігрівом, задні сидіння з підігрівом, інтелектуальний парктронік, адаптивний круїз-контроль, чотири камери для кругового огляду тощо.

Ще передбачено тонування, металевий захист двигуна, килимки і комплект зимової гуми.

У салонах автомобіль Skoda Superb L&K 2,0 TSI/195 kW 7DSG 4×4 коштує коштує 2,12 млн грн. У базовій комплектації вона коштує 1,67 млн грн.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Державний експертний центр МОЗ України" із 2020 року очолює Михайло Бабенко. До того він керував ПАТ "Укрмедпром" МОЗ, а ще раніше – групою компаній "Медфарком".

Фірмою «Прага Авто на Кільцевій» із села Софіївська Борщагівка під Києвом володіють Жанна Корбан і Марія Гвоздьова – дружина колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Михайла Гвоздьова.

Нагадаємо:

Західне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні 17 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Авто Лідер Захід" легковий автомобіль за у топ-комплектації за 2,71 млн грн.