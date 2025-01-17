Держпродспоживслужба купила люксовий мінівен Hyundai Staria майже за три мільйони

Західне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні 17 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Авто Лідер Захід" легковий автомобіль за у топ-комплектації за 2,71 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на «Прозорро».

До 25 грудня 2024 року в Львів повинні були поставити спеціалізований автомобіль на базі повнопривідного мікроавтобуса Hyundai Staria 2024 року випуску. Низка технічних вимог вказують на найдорожчу комплектацію 7-Top.

Наприклад, скло лобове та передніх дверей Solar Control, система відеомоніторингу "сліпих" зон, литі диски R18 Diamond Cut тощо.

Автомобіль також має камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом.

Зі спеціалізованого обладнання в багажному відділенні автомобілі мають бути переносний автохолодильник об’ємом 10 л для біологічних препаратів і крові, термосумка об’ємом 6 л для медичних препаратів і вакцин, сумка об’ємом 6 л для ветеринарно-лікарських засобів надання невідкладної допомоги хворим тваринам, сумка з інструментами та лабораторно-діагностичними приладами. На кузов нанесуть смуги і напис «Держпродспоживслужба».

У салоні мінівен у найвищій комплектації 7-Top без спецобладнання коштує 2,61 млн грн.

Постачальник отримав замовлення без конкуренції по очікуваній вартості закупівлі, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Обов’язки начальника Західного міжрегіонального ГУ Держпродспоживслужби на державному кордоні з 2024 року виконує Олександр Костюк.

Львівською "Авто Лідер Захід" володіють Павло і Вікторія Волкови, а керує Наталія Гук.

Нагадаємо:

Два обласні управління СБУ 14 та 18 листопада 2024 року за результатами тендерів уклали угоди про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 5,66 млн грн. Обидві автівки (мінівени Hyundai Staria та Ford Tourneo Custom) в найвищих комплектаціях.