Новини 9 грудня: коли запровадять накопичувальні пенсії, ринки відреагували на падіння Асада

Про нову пенсійну систему. Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт, який, зокрема, передбачає впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Про ціни на нафту. Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як падіння режиму президента Сирії Башара Асада створило нову хвилю невизначеності на Близькому Сході.

Про ЧАЕС. Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження.

Про "Дія.City". Вимогу про місячну заробітну плату 20 тис. грн для бронювання співробітників компаній-резидентів "Дія.City" знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

Про розслідування справи голови АМКУ. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Ексклюзиви ЕП:

Знову пенсійна реформа: як зміниться розрахунок виплат і скільки потрібно буде накопичувати на старість?

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу, який планують погодити та направити на розгляд парламенту вже найближчим часом. Закладені в ньому норми передбачають радикальне оновлення пенсій.