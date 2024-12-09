Новости 9 декабря: когда введут накопительные пенсии, рынки отреагировали на падение Асада

О новой пенсионной системе. Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который, в частности, предусматривает внедрение обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

О ценах на нефть. Цены на нефть выросли в понедельник после того, как падение режима президента Сирии Башара Асада создало новую волну неопределенности на Ближнем Востоке.

О ЧАЭС. Страны-вкладчики Счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали выделение около 7 млн евро на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

О "Дія.City". Требование о месячной заработной плате 20 тыс. грн для бронирования сотрудников компаний-резидентов "Дія.City" снято, поскольку технически размер зарплаты лица рассчитывается через сумму Единого социального взноса (ЕСВ) и для резидентов пространства он фиксирован на уровне 22%.

О расследовании дела главы АМКУ. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

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Снова пенсионная реформа: как изменится расчет выплат и сколько нужно будет накапливать на старость

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе, который планируют согласовать и направить на рассмотрение парламента уже в ближайшее время. Заложенные в нем нормы предусматривают радикальное обновление пенсий.