Новини 2 січня: УЗ не отримала відстрочку за боргами, польські фермери анонсували нову акцію протесту

Про УЗ. Власники облігацій "Укрзалізниці" 2026 та 2028 років відмовилися погодити запропоновані компанією зміни умов боргових зобов'язань.

Про полських фермерів. Польські фермерські організації організовують 3 січня у Варшаві маніфестацію, протестуючи, зокрема, проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур й імпорту української агропродукції до Польщі.

Про витік олії в Миколаєві. Через падіння уламків БпЛА у ніч на 28 грудня у Миколаєві було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства - стався витік олії на прилеглу територію і потрапляння в річку Південний Буг.

Про імпорт електроенергії. У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год.

Про Сирію. Україна допоможе стабілізувати ситуацію в Сирії. Зокрема, налаштує програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати.

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"Первинка" померла, хай живе оренда. Що відбувалось на ринку нерухомості у 2024 році

Попит на новобудови становить 20% від довоєнного, на вторинне житло – 70%, ринок оренди – у відмінному стані. Тренди ринку нерухомості у 2024 році.

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