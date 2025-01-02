У Миколаєві через уламки БпЛА у Південний Буг витекла рослинна олія – її досі відкачують

Через падіння уламків БпЛА у ніч на 28 грудня у Миколаєві було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства - стався витік олії на прилеглу територію і потрапляння в річку Південний Буг.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючі бонові загородження, які фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії", - написав Сєнкевич.

"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються", - додав він.

За його словами, вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження.

Нагадаємо:

Це вже не вперше у Миколаєві через російські БпЛА зазнають пошкоджень резервуари з олією. Так, у жовтні 2022 року росіяни поцілили у ємності одного з провідних експортерів соняшникової олії. Низкою вулиць міста тоді текли річки олії.