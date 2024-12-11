Українцям заборонили схему виводу "тисячі Зеленського" на основну карту через EasyPay

Платіжний сервіс EasyPay скасував можливість повернення грошей для абонентів Vodafone та lifecell після того, як українці почали переводити отриману від держави 1000 грн "Зимової єПідтримки" у готівку.

Про це повідомив CEO EasyPay Олексій Авраменко.

"На жаль, ми були змушені вимкнути функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone та lifecell. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через нецільове використання державної допомоги", – пояснив Авраменко.

Він також закликав Міністерство цифрової трансформації, Кабінет міністрів, Vodafone та lifecell звернути увагу на таку можливість.

Читайте також: Взяти тисячу і задонатити: як спрямувати "тисячу Зеленського" на допомогу ЗСУ

Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші

Нагадаємо:

10 грудня українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".