Німеччина виділить Україні додаткові 65 мільйонів євро на відновлення енергетики

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK) Німеччини надає додаткові 65 млн євро Європейському енергетичному співтовариству для відбудови енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба BMWK.

Фінансова допомога буде спрямована до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки для фінансування запасних частин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури. Європейське енергетичне співтовариство організовує тендери на закупівлю товарів і контролює використання грошей.

Зазначається, що так українські енергетичні компанії можуть відновлювати зруйновану мережеву інфраструктуру та електростанції.

"Німецькі внески також спрямовані на посилення стійкості української енергетичної системи у сталий спосіб. З цією метою частина внесених коштів спрямовується на проекти "зеленого" енергетичного переходу", – йдеться у повідомленні BMWK.

І додається, що критичні державні об'єкти (школи, лікарні) будуть обладнані фотоелектричними системами та акумуляторними батареями, що дозволить зменшити залежність від генераторів та викопних видів палива.