Німеччина виділить Україні додаткові 65 мільйонів євро на відновлення енергетики

Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) Германии предоставляет дополнительные 65 млн евро Европейскому энергетическому сообществу для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба BMWK.

Финансовая помощь будет направлена Фонду энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества.

Украина использует Фонд энергетической поддержки для финансирования запасных частей и оборудования для разрушенной энергетической инфраструктуры. Европейское энергетическое сообщество организует тендеры на закупку товаров и контролирует использование денег.

Отмечается, что украинские энергетические компании могут восстанавливать разрушенную сетевую инфраструктуру и электростанции.

"Немецкие взносы также направлены на усиление устойчивости украинской энергетической системы устойчивым образом. С этой целью часть внесенных средств направляется на проекты "зеленого" энергетического перехода", – говорится в сообщении BMWK.

И добавляется, что критические государственные объекты (школы, больницы) будут оборудованы фотоэлектрическими системами и аккумуляторными батареями, что позволит снизить зависимость от генераторов и ископаемых видов топлива.