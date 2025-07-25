51 мільйон збитків: прокурори викрили посадовців на Львівщині
Руслан Кравченко
Фото з його facebook
Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур повідомили про підозру посадовцям місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників.
Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету.
За словами Кравченка, були викриті:
- Заступник голови сільради Львівщини – привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць в умовах воєнного стану.
- Чотири посадовці "Ліси України" – незаконно видали лісорубні квитки, вирубано щонайменше 9 530 дерев.
- Керівництво Франківської та Галицької РДА, підрядник – завищили вартість відновлення будинків після обстрілу на вул. Стрийській.
- Інспектор митного поста «Яворів» – організував схему ввезення товарів без сплати мит.
- Посадовиця соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік – списували кошти за фіктивними договорами в програмі "Муніципальна няня".
- Інспектор управління капбудівництва ЛОВА – підписав акти на неіснуючі роботи в навчальному закладі.
- Колишній директор КП Самбора, підрядник та інженер технагляду – фіктивно "відремонтували" трубопровід.
- ФОП і директор товариства – привласнили кошти на капремонт дитячого медзакладу у Львові.
Директор ТОВ – поставив у Рава-Руську лікарню неякісне вугілля для власного збагачення.