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51 мільйон збитків: прокурори викрили посадовців на Львівщині

Володимир Тунік-Фриз — 25 липня, 18:42
51 мільйон збитків: прокурори викрили посадовців на Львівщині
Руслан Кравченко
Фото з його facebook

Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур повідомили про підозру посадовцям місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету.

За словами Кравченка, були викриті:

  • Заступник голови сільради Львівщини – привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць в умовах воєнного стану.
  • Чотири посадовці "Ліси України" – незаконно видали лісорубні квитки, вирубано щонайменше 9 530 дерев.
  • Керівництво Франківської та Галицької РДА, підрядник – завищили вартість відновлення будинків після обстрілу на вул. Стрийській.
  • Інспектор митного поста «Яворів» – організував схему ввезення товарів без сплати мит.
  • Посадовиця соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік – списували кошти за фіктивними договорами в програмі "Муніципальна няня".
  • Інспектор управління капбудівництва ЛОВА – підписав акти на неіснуючі роботи в навчальному закладі.
  • Колишній директор КП Самбора, підрядник та інженер технагляду – фіктивно "відремонтували" трубопровід.
  • ФОП і директор товариства – привласнили кошти на капремонт дитячого медзакладу у Львові.

Директор ТОВ – поставив у Рава-Руську лікарню неякісне вугілля для власного збагачення.

Генпрокуратура

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