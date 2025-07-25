51 миллион убытков: прокуроры разоблачили чиновников на Львовщине
Руслан Кравченко
Фото з його facebook
Прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур сообщили о подозрении должностным лицам местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков.
Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Действия этих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета.
По словам Кравченко, были разоблачены:
- Заместитель председателя сельсовета Львовщины - присвоил средства при закупке антидронових ружей в условиях военного положения.
- Четыре чиновника "Леса Украины" - незаконно выдали лесорубные билеты, вырублено не менее 9 530 деревьев.
- Руководство Франковской и Галицкой РГА, подрядчик - завысили стоимость восстановления домов после обстрела на ул.
- Инспектор таможенного поста "Яворов " - организовал схему ввоза товаров без уплаты пошлин.
- Чиновница соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж - списывали средства по фиктивным договорам в программе "Муниципальная няня".
- Инспектор управления капстроительства ЛОВА - подписал акты на несуществующие работы в учебном заведении.
- Бывший директор КП Самбора, подрядчик и инженер технадзора - фиктивно "отремонтировали" трубопровод.
- ФЛП и директор общества - присвоили средства на капремонт детского медучреждения во Львове.
Директор ООО - поставил в Рава-Русскую больницу некачественный уголь для собственного обогащения.