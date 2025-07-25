51 миллион убытков: прокуроры разоблачили чиновников на Львовщине

Прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур сообщили о подозрении должностным лицам местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков.

Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Действия этих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета.

По словам Кравченко, были разоблачены:

Заместитель председателя сельсовета Львовщины - присвоил средства при закупке антидронових ружей в условиях военного положения.

Четыре чиновника "Леса Украины" - незаконно выдали лесорубные билеты, вырублено не менее 9 530 деревьев.

Руководство Франковской и Галицкой РГА, подрядчик - завысили стоимость восстановления домов после обстрела на ул.

Инспектор таможенного поста "Яворов " - организовал схему ввоза товаров без уплаты пошлин.

Чиновница соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж - списывали средства по фиктивным договорам в программе "Муниципальная няня".

Инспектор управления капстроительства ЛОВА - подписал акты на несуществующие работы в учебном заведении.

Бывший директор КП Самбора, подрядчик и инженер технадзора - фиктивно "отремонтировали" трубопровод.

ФЛП и директор общества - присвоили средства на капремонт детского медучреждения во Львове.

Директор ООО - поставил в Рава-Русскую больницу некачественный уголь для собственного обогащения.