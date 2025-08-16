Збитки на 12 мільйонів: на Київщині викрили депутата крадія земель

Депутат та секретар постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища у селищі Київській області спільно з поплічниками незаконно заволодів земельними ділянками.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Підозрюваний депутат залучав до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.

"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області.

Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", – йдеться у повідомленні.

Після привласнення ділянки на підставі підроблених документів, підозрювані через приватного нотаріуса організували укладення та реєстрацію договорів купівлі-продажу земельних ділянок, згідно яких новим власником стала організатор злочинної схеми та за сумісництвом депутат селищної ради.

В такий спосіб, вони заволоділи земельними ділянками загальною площею 92 га., спричинивши збитки територіальній громаді на загальну сумі 12 млн грн.

"Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у м. Києві, Київській та Хмельницькій областях виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження земельних ділянок та їх подальшого придбання депутатом, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, їх об’єднання, довіреності, тощо", – додали в офісі Генпрокурора.